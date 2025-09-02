لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

تعد القهوة من أشهر المشروبات في العالم ولكن هل تعلم أنها تستطيع أن تحمى الإنسان من الشلل الرعاش.

ووفقا لما جاء في موقع RUSh نعرض لكم أهم فوائد القهوة الصحية.

تحسين الصحة العامة



أظهر تحليل لنحو 220 دراسة حول القهوة، نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في عام 2017، أن شاربي القهوة قد يتمتعون بفوائد صحية إجمالية أكثر من الأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

ووجد التحليل أنه خلال فترة الدراسة، كان الأشخاص الذين يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 17%، وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 19%، وأقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 18% من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

الحماية من السكري



أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد عام 2014 أن ما يقرب من 124 ألف شخص تابعوا حالة ما بين 16 إلى 20 عاما.

كان لدى أولئك الذين زادوا من تناولهم للقهوة بأكثر من كوب واحد يومياً على مدى أربع سنوات خطر أقل بنسبة 11% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ أما أولئك الذين قللوا من تناولهم لكوب واحد يومياً فكان لديهم خطر أعلى بنسبة 17% للإصابة بهذا المرض.

قد يكون السبب هو مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة.

إذا كنت مصابًا بالفعل بداء السكري من النوع الثاني، فعليك تجنب المنتجات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك القهوة وقد ثبت أن الكافيين يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين لدى المصابين بهذا المرض.

السيطرة على باركنسون



أشارت دراسات عديدة إلى أن تناول الكافيين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون وأظهرت دراسة نُشرت عام ٢٠١٢ في مجلة الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب أن جرعة يومية من الكافيين تعادل تلك الموجودة في كوبين من القهوة السوداء (٨ أونصات) يمكن أن تساعد في التحكم في الحركات اللاإرادية لدى المصابين بالمرض.

إبطاء تقدم مرض الخرف



في دراسة أجريت عام 2012 ونشرت في مجلة مرض الزهايمر ، قام باحثون من فلوريدا باختبار مستويات الكافيين في الدم لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، والذي يمكن أن يكون مقدمة للخرف الشديد ، بما في ذلك مرض الزهايمر.

وعندما أعاد الباحثون تقييم المشاركين بعد مرور ما بين عامين إلى أربعة أعوام، كان أولئك الذين احتوت مستويات دمائهم على كميات من الكافيين تعادل حوالي ثلاثة أكواب من القهوة أقل عرضة للإصابة بالخرف الكامل مقارنة بأولئك الذين تناولوا القليل من الكافيين أو لم يتناولوه على الإطلاق.

حماية الكبد



توصلت العديد من الدراسات المنشورة في مجلات مرموقة إلى أن شرب القهوة له تأثيرات مفيدة على الكبد، بما في ذلك تقليل خطر الوفاة بسبب تليف الكبد، وخفض مستويات إنزيمات الكبد الضارة، والحد من تندب الكبد لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي.