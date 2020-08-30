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شريحة تربط الدماغ البشرية بالكمبيوتر.. خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل مذهلة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، تفاصيل فكرة ايلون ماسك لربط الدماغ البشرية بالكمبيوتر.

وقال الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن فكرة الشريحة تتم بدون أي جراحة أو قطرة دماء،  وتعمل على تحفيز المخ، مضيفا أن التطور الأخير أن الشريحة ستكون مرتبطة بالكمبيوتر وتتحكم في الذاكرة والقلق وامراض النظر أيضا.

وتابع خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، أن الشريحة تعمل على المخ والأعصاب، وهذه الشريحة تعمل أيضا على اصلاح الكهرباء في المخ، مستدركا أن يتم وضع هذه الشرائح عن طريق تدخل جراحي بسيط في المخ وبدون تخدير والمريض يدخل تحت الجهاز ويتم توصيل له الشريحة ويخرج في نفس اليوم.

وأكمل الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، أنه يتم توصيل هذه الشريحة بالأجهزة والموبايل أيضا، وهذا تحدي قوي لفعالية هذه الشريحة.
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