قومي المرأة: سرية بيانات الضحايا تحد من من ظاهرة التحرش

تحدثت الدكتوره ايزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، عن ظاهرة التحرش في المجتمع المصري وكيف ستحد سرية بيانات الضحايا من ظاهرة التحرش.





وقالت محمود، في حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ، إن التحرش يظهر في اوقات ويختفي في أوقات اخرى، متابعة :"على الأهلي تشجيع البنات على الكلام ومعظم قضايا التحرش نجد الأهل ليس لديهم أي علم".





وأكملت الدكتورة ايزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أنه يتم العمل على تشجيع الفتيات على التقدم ببلغ في حال حدوث أي تحرش لها، لافتة إلى أنه يتم تلقى الكثير من البلاغات الخاصة بالتحرش على الخط الساخن.





وأشارت إلى أنه يتم ارسالها للنائب العام للتحقيق فيها.





وتابعت أن سرية بيانات الضحايا تحد من من ظاهرة التحرش.



