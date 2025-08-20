التطوير العقارى: السوق المصري يواجه تحديات ارتفاع أسعار البناء والفائدة وفرص واعدة في شرق القاهرة

أكد المهندس إبراهيم عبدة، المطور العقارى وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، أن السوق العقاري في مصر يمر حاليًا بفترة من الهدوء في المبيعات، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، الذي انعكس مباشرة على تكلفة المشاريع الجديدة وأسعار الوحدات السكنية.

وأوضح عبده أن هذه المرحلة تمثل فرصة للمطورين لإعادة هيكلة المشاريع وضبط الأسعار بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلكين.



وأشار عبدة إلى أن السوق يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الفائدة على التمويلات العقارية، ما يضع ضغوطًا على المشترين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف أن هذا المشهد يتطلب من المطورين اعتماد استراتيجيات مبتكرة لتقديم حلول تمويلية مرنة، مع عروض متميزة تستجيب لاحتياجات العملاء المختلفة.

وأشار إلى أن هناك 8 قطع أراض موزعة بين غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المشروعات التي يتم تنفيذها على هذه الأراضي مع إطلاقها رسميًا، وبما يحقق التنوع في المحفظة الاستثمارية ، حيث تستهدف تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وساحلية.

ولفت إلى أن منطقة غرب القاهرة تأتي على قائمة المناطق التي تتركز بها الاستثمارات العقارية لما تتمتع به هذه المنطقة من زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية مع نقص واضح في الخدمات الطبية والتجارية المتكاملة، مما يخلق فرصًا استثمارية قوية أمام الشركات الجادة، كما أن الاتجاه أيضًا نحو شرق القاهرة، وخاصة التجمع الخامس ومدينة المستقبل، تماشيًا مع التوجه العمراني للدولة ولتلبية متطلبات العملاء على هذه المناطق.

وفي إطار الاستفادة من الفرص الاستثمارية، أوضح عبدة أن شرق القاهرة يمثل منطقة واعدة مقارنة بغرب القاهرة ، لما تتميز به من توفر الأراضي ومرونة التخطيط العمراني، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الحديثة مثل محور قناة السويس وطرق الربط بين الأحياء. بينما تركز الفرص في غرب القاهرة على إعادة تطوير المشاريع القائمة وتحسين الخدمات، مما يجعل شرق المدينة الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأمد.

وعن كيفية تحوط شركات العقارات للمتغيرات السعرية في السوق، أوضح عبدة أن المطورين يعتمدون على استراتيجيات متعددة تشمل تنويع مصادر المواد، استخدام بدائل بناء أكثر تكلفة اقتصادية، وتحسين إدارة المخزون، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويلية للعملاء تساعد على مواجهة تقلبات الأسعار. وأكد أن هذه الآليات تمنح الشركات القدرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع وضمان استقرار العوائد رغم تقلبات السوق.

وأكد عبدة على أن السوق العقاري المصري يمتلك القدرة على التعافي سريعًا بمجرد استقرار أسعار مواد البناء والفائدة.

وشدد على أهمية التركيز على المناطق الواعدة مثل شرق القاهرة لتوجيه الاستثمارات بطريقة تحقق عائدًا مستدامًا للمطورين والمستثمرين على حد سواء.