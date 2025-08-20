قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التطوير العقارى: السوق المصري يواجه تحديات ارتفاع أسعار البناء والفائدة وفرص واعدة في شرق القاهرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس إبراهيم عبدة، المطور العقارى وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، أن السوق العقاري في مصر يمر حاليًا بفترة من الهدوء في المبيعات، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، الذي انعكس مباشرة على تكلفة المشاريع الجديدة وأسعار الوحدات السكنية. 

وأوضح عبده أن هذه المرحلة تمثل فرصة للمطورين لإعادة هيكلة المشاريع وضبط الأسعار بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلكين.


وأشار عبدة إلى أن السوق يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الفائدة على التمويلات العقارية، ما يضع ضغوطًا على المشترين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف أن هذا المشهد يتطلب من المطورين اعتماد استراتيجيات مبتكرة لتقديم حلول تمويلية مرنة، مع عروض متميزة تستجيب لاحتياجات العملاء المختلفة.

وأشار إلى أن هناك  8 قطع أراض موزعة بين غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية، لافتا إلى أنه سيتم  الإعلان عن المشروعات التي يتم تنفيذها على هذه الأراضي مع إطلاقها رسميًا، وبما يحقق التنوع في المحفظة الاستثمارية ، حيث تستهدف تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وساحلية.

ولفت إلى أن منطقة غرب القاهرة تأتي على قائمة المناطق التي تتركز بها الاستثمارات العقارية لما تتمتع به هذه المنطقة من زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية مع نقص واضح في الخدمات الطبية والتجارية المتكاملة، مما يخلق فرصًا استثمارية قوية أمام الشركات الجادة، كما أن الاتجاه أيضًا نحو شرق القاهرة، وخاصة التجمع الخامس ومدينة المستقبل، تماشيًا مع التوجه العمراني للدولة ولتلبية متطلبات العملاء على هذه المناطق.

وفي إطار الاستفادة من الفرص الاستثمارية، أوضح عبدة أن شرق القاهرة يمثل منطقة واعدة مقارنة بغرب القاهرة ، لما تتميز به من توفر الأراضي ومرونة التخطيط العمراني، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الحديثة مثل محور قناة السويس وطرق الربط بين الأحياء. بينما تركز الفرص في غرب القاهرة على إعادة تطوير المشاريع القائمة وتحسين الخدمات، مما يجعل شرق المدينة الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأمد.

وعن كيفية تحوط شركات العقارات للمتغيرات السعرية في السوق، أوضح عبدة أن المطورين يعتمدون على استراتيجيات متعددة تشمل تنويع مصادر المواد، استخدام بدائل بناء أكثر تكلفة اقتصادية، وتحسين إدارة المخزون، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويلية للعملاء تساعد على مواجهة تقلبات الأسعار. وأكد أن هذه الآليات تمنح الشركات القدرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع وضمان استقرار العوائد رغم تقلبات السوق.

وأكد عبدة على أن السوق العقاري المصري يمتلك القدرة على التعافي سريعًا بمجرد استقرار أسعار مواد البناء والفائدة.

وشدد على أهمية التركيز على المناطق الواعدة مثل شرق القاهرة لتوجيه الاستثمارات بطريقة تحقق عائدًا مستدامًا للمطورين والمستثمرين على حد سواء.

العقارات البنيه التحتيه قناه السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر 2025

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

بالصور

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

نيسان ليف.. أرخص سيارة كهربائية في أمريكا بالسعر

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد