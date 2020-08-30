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تعليم

الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعي في الوادي الجديد: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:53 م
الثانية على الجمهورية
الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعى
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منصور ابوالعلمين
قالت الطالبة شيماء محمد فؤاد، الحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم الزراعى نظام الثلاث سنوات، بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظةالوادي الجديد ، بمجهودها ولم تعتمد علي الدروس الخصوصية .

واضافت ، إنها حققت أمنيتها فى الحصول على هذا المركز المتقدم بدعم من والدها ووالدتها  وخالها  الموجه بالتعليم  حيث كان يشجعها  دوما ويحفزها في تحقيق مركز علي مستوي الجمهورية .
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وأكدت  شيماء، أنها استقبلت خبر فوزها بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية  بسعادة  وفرحة عارمه  حيث شاركتها والدتها الخبر بدموع الفرح  بما حققته من نجاح وتفوق.

لفتت الي انها تهدى هذا التفوق والنجاح لأسرتها ومعلميها وكل من دعمها طوال مراحل التعليم الفنى.

من جانبه أكد حمدي مناع خال الطالبه شيماء، أن ما تقوم به مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدارة بلاط التعليمية ومدرستها النموذجية من جهود هو ما أسفر عن تحقيق هذا الإنجاز بحصول  المدرسه علي مراكز  علي مستوي الجمهوية علي مدار 3 اعوام متتالية منها هذا العام على مركزين أول وثانى على مستوى الجمهورية.

الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعي في الوادي الجديد: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. شاهد
الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعي في الوادي الجديد: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. شاهد
الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعي في الوادي الجديد: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. شاهد
الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعي في الوادي الجديد: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. شاهد
الثانية على الجمهورية بالثانوي الزراعي في الوادي الجديد: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. شاهد
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