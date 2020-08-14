بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

أعلنت منطقة الوادي الجديد الازهرية عن اوائل الشهاده الثانوية الازهرية بقسميها العلمي والادبي وذلك تحت رعاية صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (حفظه الله ورعاه )





واكد الشيخ عبد الجليل يونس مدير منطقة الوادي الجديد الازهرية ورئيس الإدارة المركزية، أن أوائل الشهاده الثانوية الازهريه بالقسم العلمي هم: ابراهيم محمد ابراهيم سفينه المركز الاول ، أنس محمد منصور ابوالعلمين المركز الثاني ، عبدالله محمد يوسف المركز الثالث، ايمان محمد محمود المركز الرابع ، رحمه احمد محمد المركز الرابع مكرر .

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أما اوائل القسم الادبي هم:: شهد محمود رفاعي المركز الاول ، عمر امجد احمد المركز الثاني ، اسماء منصور ابو الوفا المركز الثالث، ساره فوزي محمد المركز الرابع ، عربي محمود سيد المركز الرابع مكرر، وايناس علاء عدلان ادبي كفيف

وهنأ الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الادار المركزية الطلاب الاوائل متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم في حياتهم العلميه المستقبلية .



