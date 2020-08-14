AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أعلنت منطقة الوادي الجديد الازهرية عن اوائل الشهاده الثانوية الازهرية بقسميها العلمي والادبي  وذلك  تحت رعاية صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (حفظه الله ورعاه )

واكد الشيخ عبد الجليل يونس  مدير منطقة الوادي الجديد الازهرية ورئيس الإدارة المركزية، أن  أوائل الشهاده الثانوية الازهريه  بالقسم العلمي هم: ابراهيم محمد ابراهيم سفينه  المركز الاول ، أنس محمد منصور ابوالعلمين المركز الثاني ، عبدالله محمد يوسف المركز الثالث،  ايمان محمد محمود المركز الرابع ،  رحمه احمد محمد المركز الرابع مكرر .
اقرا ايضا:
أما اوائل القسم الادبي هم:: شهد محمود رفاعي  المركز الاول ، عمر امجد احمد المركز الثاني ، اسماء منصور ابو الوفا المركز الثالث، ساره فوزي محمد المركز الرابع ، عربي محمود سيد المركز الرابع مكرر، وايناس  علاء عدلان ادبي كفيف 
وهنأ الشيخ عبد الجليل يونس  رئيس الادار المركزية الطلاب الاوائل متمنيا لهم التوفيق والنجاح  الدائم  في حياتهم العلميه المستقبلية . 

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد
بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بمشيخة الأزهر

وكيل الأزهر يعلن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. 67.66% نسبة النجاح العامة ..وفتح باب الطعون أمام الطلاب 16 أغسطس ولمدة شهر.. فيديو

محافظ كفرالشيخ يهنئ أوائل الثانوية العامة الأزهرية .. صور

أوائل الثانوية الأزهرية لـ صدى البلد.. الأولى مكفوفين: أتمنى من شيخ الأزهر توفير سكن بالمدينة الجامعية.. والرابع مكرر علمي: لم أتوقع النتيجة وأحمد الله عليها

ترشيحاتنا

بعد اتفاق السلام.. إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على غزة

الذهب يتأرجح .. ارتفاع المعدن الأصفر 8 جنيهات

خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني يعقد اجتماعا بشأن سد النهضة

سورة قرآنية تغفر جميع ذنوبك قبل النوم.. اغتنمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين