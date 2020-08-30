«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل اعتداء طباخ على فتيات دار المبرة جنسيا ..فيديو

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، تواصلت مع خط نجدة الطفل، يوم 27 أغسطس، للاستغاثة بسبب قيام طباخ بالدار بالتحرش بالفتيات.









وأضاف "عثمان"، في مداخلة ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الفتاة كشفت أن الطباخ اعتدى اعتداءً جنسيا كاملا على فتاة تبلغ 12 عاما يوم 16 أغسطس الماضى، وبعد ذلك قام بالتحرش بفتاة أخرى داخل الدار، وعندما استنجدت بزميلته أعطاها 10 جنيهات.





وأضاف رئيس خط نجدة الطفل، أن الفتيات أبلغوا المشرفة عن الواقعة التى بدورها أبلغت مديرة الدار، التي قامت بطرده من الدار دون إبلاغ النيابة.





وأوضح صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، أنه تم إبلاغ النيابة العامة باستغاثة الطفلة التى تولت التحقيقات.