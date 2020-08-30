AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل اعتداء طباخ على فتيات دار المبرة جنسيا ..فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:32 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، تواصلت مع خط نجدة الطفل، يوم 27 أغسطس، للاستغاثة بسبب قيام طباخ بالدار بالتحرش بالفتيات.


وأضاف "عثمان"، في مداخلة ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الفتاة كشفت أن الطباخ اعتدى اعتداءً جنسيا كاملا على فتاة تبلغ 12 عاما يوم 16 أغسطس الماضى، وبعد ذلك قام بالتحرش بفتاة أخرى داخل الدار، وعندما استنجدت بزميلته أعطاها 10 جنيهات.

وأضاف رئيس خط نجدة الطفل، أن الفتيات أبلغوا المشرفة عن الواقعة التى بدورها أبلغت مديرة الدار، التي قامت بطرده من الدار دون إبلاغ النيابة.

وأوضح صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، أنه تم إبلاغ النيابة العامة باستغاثة الطفلة التى تولت التحقيقات.


وكانت النيابة العامة أمرت بحبس  طباخ؛ لاتهامه بالتعدي على فتيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا

نجدة الطفل بالطفولة والأمومة يكشف تفاصيل جديدة حول الطفلة ضحية تعذيب والدها فى قليوب

نجدة الطفل: تلقينا 5329 بلاغا بحالات عنف جسدي في 6 أشهر

بالزيت المغلي.. ضابط شرطة مفصول يعذب خادمته بمساعدة زوجته.. فيديو

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل اعتداء طباخ على فتيات دار المبرة جنسيا ..فيديو

إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة الدول الخضراء للسفر

إذا داومت على هذا الذكر لا يصيبك هم ولا كرب.. علي جمعة يوضحه

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان

خطوة جريئة.. موضة صبغ أطراف الشعر تعود من جديد.. صور

في عيد ميلادها الـ17.. شاهد المراحل العمرية لـ ابنة أحمد زاهر