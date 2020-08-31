المفتي يشرح معنى حديث الطهور شطر الإيمان.. فيديو

شرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حديثا شريفا عن أبي مالكٍ الحارث بن عاصمٍ الأشعري، رضي الله عنه، قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض، والصلاة نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبر ضياءٌ، والقرآن حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها))؛ رواه مسلم.









وقال المفتي خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري : الطهور شطر الإيمان معناها الطهارة من الحدث ومن النجاسات بمعنى أن يفعل الإنسان ما يرفع الحدث الذي حل به ومايزيل الخبث وما يزيل النجاسة.





وأضاف: إذا أردت الصلاة فإما أن تتوضأ فترفع بالوضوء الحدث ، وبسبب الوضوء أجيزت الصلاة، الوضوء مفتاح الصلاة وإذا كان الإنسان جنبا عليه أن يغتسل فهذا طهور أيضا.









وأكمل: الطهور تطلق على مايفعله الإنسان ليدخل في الصلاة سواء الوضوء أو الغسل أو التيمم إذا فقد الإنسان الماء.







