AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صلاة من نسي غسل أحد أعضاء الوضوء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:21 م
ما حكم من توضأ ناسيا
ما حكم من توضأ ناسيا مسح رأسه
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
حكم صلاة من نسي غسل أحد أعضاء الوضوء .. سؤال حائر بين كثير من المسلمين، وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه إذا ترك المسلم ركنًا من أركان الوضوء فيكون وضوؤه وصلاته غير صحيحين، والواجب عليه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء مرة أخرى.


وأكد «عاشور» في تصريح له، أن الوضوء لا يصح بترك ركن منه والصلاة لا تصح لفوات شرط الطهارة وفي الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن القيم.


وتابع مستشار المفتي: «إنه إن ترك المسلم سنة من سنن الوضوء، فيكون وضوؤه وصلاته صحيحين».


يذكر أن أركان الوضوء وفروضه ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين أعضاء الوضوء، والموالاة بينها. أي متابعة غسل الأعضاء بلا فاصل زمني طويل بينها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة/6).


وسنن الوضوء كثيرة متعددة وهي: أولًا: السواك، ومحله عند المضمضة؛ ليحصل به والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل، ثانيًا: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه؛ لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ؛ ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.


ثالثا: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم، ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه، رابعًا: تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين.


خامسًا: التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، سادسًا: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين .


ومن السنن أيضا: مسح الأذنين عند جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد إلى وجوب مسحهما، ويستحب أن يقول المسلم بعد الوضوء: «أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء بماء استعمل للوضوء من قبل

ما الأفضل.. تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد

كيف أتوضأ وساقي في الجبس ؟

ترشيحاتنا

القبض على ممثلة إباحية أمريكية شهيرة بتهمة قتل رجل خمسيني.. تفاصيل

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

محمد شريف يقود الهجوم.. تشكيل إنبي للقاء الزمالك بالدوري

بـ كاش مايوه.. شاهد مريم أمين بإطلالة تبرز جمالها على البحر

موجز السوشيال.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ميدو يدخل تحديا جديدا

AdvertisementS

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منقوعة في حمام السباحة.. أروى تثير الجدل بكاش مايوه

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

تامر حسني يشعل زفاف ياسر الحريري في الساحل بدويتو اختراع مع محمود العسيلي.. صور