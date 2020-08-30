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محافظات

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 56 قرار إزالة في كفر الشيخ ..صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:01 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمود زيدان
شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، إقبالًا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية شهدت اقبالًا كبيرًا من المواطنين، موجهًا رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين .

ونوه بأهمية استفادة المواطن الجاد من  قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح  حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ 40%.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيدًا بنسبة التخفيض.

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 56 قرار إزالة في كفر الشيخ ..صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 56 قرار إزالة في كفر الشيخ ..صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 56 قرار إزالة في كفر الشيخ ..صور
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 56 قرار إزالة في كفر الشيخ ..صور
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