تراجع سعر الدولار في البنوك.. وخبير اسواق مال يكشف عن الأسعار خلال الفترة القادمة

تراجع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري 7 قروش خلال تعاملات اليوم مقارنة بـ اسعار الدولار الاحد الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاحد وفقا لاخر التحديثات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع ، فيما كانت الاسعار الاحد الماضي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع مسجلة تراجع بحو 7 قروش خلال أسبوع.





توقع سمير رؤوف خبير اسواق المال أن يستمر هبوط اسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.





أرجع سمير رؤوف في تصريحات لـ "صدى البلد" ،السبب في ذلك إلى عوده ارتفاع الاحتياطي النقدي من مستويات 36 مليار دولار 38 مليار دولار.





وتابع خبير اسواق المال :بالاضافة الي مساندة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري مع عودة جزء كبير من الحياة الاقتصادية والمعيشية مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي المصري.





وصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري إلى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع مقارنة بـ 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع. وعن اسعار الدولار في البنوك،



