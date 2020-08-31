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اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك.. وخبير اسواق مال يكشف عن الأسعار خلال الفترة القادمة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تراجع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري 7 قروش خلال تعاملات اليوم مقارنة بـ اسعار الدولار الاحد الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاحد وفقا لاخر التحديثات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع ، فيما كانت الاسعار الاحد الماضي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع مسجلة تراجع بحو 7 قروش خلال أسبوع.

 توقع سمير رؤوف خبير اسواق المال أن يستمر هبوط اسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

أرجع سمير رؤوف في تصريحات لـ "صدى البلد" ،السبب في ذلك إلى عوده ارتفاع الاحتياطي النقدي من مستويات 36 مليار دولار 38 مليار دولار.

وتابع خبير اسواق المال :بالاضافة الي مساندة  صندوق النقد الدولي  للاقتصاد المصري مع عودة جزء كبير من الحياة الاقتصادية والمعيشية مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي المصري.

وعن اسعار الدولار في البنوك، وصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري إلى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع مقارنة بـ 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنية للبيع، مقارنة بـ 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، ووصل في بنوك:"قناة السويس، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، الكويت الوطني" 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك :"عودة، الاهلي اليوناني، مصر ايران للتنمية، بلوم، الاهلي الكويتي" 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وفي بنوك:"البركة، التجاري الدولي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي" 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.


وفي بنك التعمير والاسكان 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية 15.81 جنيه للشراء.

 

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