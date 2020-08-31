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توك شو

أخيرا.. السيارات تطير في 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:01 ص
سيارة طائرة
سيارة طائرة
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عادل نصار
تناول برنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر شاشة «العربية»، فقرة عن اخر اختراعات السيارات في اليابان لسيارة تطير في الهواء.

وعرضت الفقرة امكانيات السيارة الطائرة، أنه بعد سنوات من العمل على المشروع نجحت إحدى الشركات على الوصول للأمر وتجربة تحليق للسيارة الطائرة.

وأكدت الفقرة، أنه كشفت شركة إن.إيه.سي اليابانية لصناعة الالكترونيات عن نموذج أصلي لسيارة طائرة حلقت في الهواء لمدة دقيقة تقريبا خلال اختبارها في اليابان.

والسيارة في حجم عربة ريكشو مزودة بأربع مراوح أفقية وحلق النموذج الأصلي منها الذي يشبه الطائرة المسيرة لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار خلال اختبار في تشيبا شرقي طوكيو أمس الاثنين 5 أغسطس.

وقال المسؤولون في الشركة إن الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيير رحلات غير مأهولة لتسليم طرود.


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