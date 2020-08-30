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محافظ كفر الشيخ يفتح تحقيقا في واقعة سقوط طفل داخل بلاعة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:50 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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حمزة شعيب
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة سقوط طفل في بالوعة صرف صحي.

وأوضح نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن هناك بالتأكيد إهمال، كون البالوعة دون إجراءات أمان، وسيتم محاسبة المهمل، متابعًا: «فتح تحقيق لكشف حقيقة الواقعة، وهل هناك عاملًا داخل البالوعة بالفعل وتعرض لإصابة أم لا».

وتابع: «سيتم محاسبة الشركتين المنفذة والمشرفة، وسيتم إجراء تحقيق عن واقعة إهمال علاج الطفل في المستشفى، للتأكد من تصريحات الأب»، معلقا: «كلام الأب مصدق حتى الوصول إلى نتيجة التحقيقات».

وأكد حرصه على لقاء الأب ونجله عقب تماثله للشفاء، متابعا: «رئيس مدينة مطوبس جانبها الصواب في تصريحاتها أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة».

ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى عايدة ماضي،  رئيسة مدينة مطوبس «نتعامل مع الناس براحة، مينفعش تكوني في المكان اللي أنت فيه، شوفتي المحافظ تعامل إزاي، حضرتك مسؤولة عن مواطنين، لن يكون هناك ثقة بين حضرتك وبين المواطنين منذ اللحظة، حضرتك مش قد المسؤولية».

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