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مرأة

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تعانى أغلب الفتيات من مشكلة سقوط الشعر وتلجأ إلى استخدام مكواة الشعر لفرده، ولكن هناك وصفة طبيعية بدون تكلفة تساعدك فى إنقاذ شعرك من المكواه المدمرة وتقليل تقصيف الشعر.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار والفوائد ،ل وصفة ماء الأرز لتقوية الشعر وتقليل التقصف وتقوية وفرد الشعر بطريقة طبيعية وكيفية تحضيره واستخدامه .

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ووفقًا لموقع "ستاندرد ميديا" البريطاني 5 فوائد لماء الأرز، هي:

1- يخفف حب الشباب:
بحسب دراسة أجراها قسم السموم في جامعة فريجي في بروكسل في عام 2002، اتضح أن المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد تحسنوا بعد الاستحمام في ماء الأرز لمدة 15 دقيقة على الأقل مرتين في اليوم.

ويساعد ماء الأرز في الشفاء من حب الشباب ويهدئ الاحمرار، وينصح بتبريده ثم وضعه على الوجه باستخدام قطعة قماش قطنية، وشطفه بعد 10 دقائق.

2- يزيل البقع الداكنة:
يساعد ماء الأرز على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر عادة مع التقدم في العمر، وهي أحد علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى مفعوله الكبير في إزالة التصبغات الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

ويعمل ماء الأرز على تلطيف ملمس الجلد ويكبح تصبغه ويشده ويقلل من أحجام المسام ويترك الجلد ناعم.

3- منظف للوجه:

ومن خلال غمس قطعة قماش قطنية في ماء الأرز وتدليك الوجه بها لدقيقتين وتركه يجف، وهذا يكفي لجعل جلد الوجه مرن وناعم ومشع لساعات طويلة.

فالفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتويها ماء الأرز، تساعد على تنشيط البشرة والحفاظ عليها ناعمة ومشرقة.

4- تحسن "مرونة الشعر":

يساعد ماء الأرز على تشذيب وتحسين مرونة الشعر، حيث اكتشف باحثون أن استخدامه كعلاج للشعر يوفر فوائد كبيرة، مثل تقليل التقصف وزيادة كتلة الشعر وغزارته.

وصفة ماء الارز لتطويل الشعر:
المكونات:

ربع كوب أرز
3 ملاعق جوز هند
500 مل مياه

طريقة التطبيق:
-تُغلى المكونات على النار وتترك لتهدأ
-ترش بالبخاخة على الشعر من الجذور حتى الأطراف
-يغطى الشعر ببونيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء

ملحوظة: تساعد وصفة مياه الأرز في علاج الشعر التالف وتلميعه

طريقة تحضير ماء الأرز للوجه:

خذ نصف كوب من الأرز غير المطبوخ
شطف جيدا
ضع الأرز في وعاء به 2-3 أكواب من الماء
اتركيه لينقع لمدة 30 دقيقة
صفي ماء الأرز في وعاء نظيف

كوب من الأرز غير المطبوخ

كوبين من الماء المعدني أو المفلتر

غسل الأرز جيدًا وتنظيفه

 ثم وضعه في الماء لمدة 24 ساعة

ثم يصفى الأرز وتأخذ الماء وتوضع في الثلاجة ويستخدم في بخاخ لرش فروة الشعر به يوميًا أو 3 أيام في الأسبوع.

كريم الأرز للشعر:

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من بودرة الأرز
نصف كوب من ماء الورد 
امزجي المكونات معًا حتى تحصلي على مزيج سميك كالكريم. 
بعدما تغسلين وجهك، قومي بوضع الكريم الذي حصلت عليه على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة. 
اغسلي بشرتك بالمياه الدافئة ومرري قطنة مبللة بماء الورد لإغلاق المسام. 

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