طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

تعانى أغلب الفتيات من مشكلة سقوط الشعر وتلجأ إلى استخدام مكواة الشعر لفرده، ولكن هناك وصفة طبيعية بدون تكلفة تساعدك فى إنقاذ شعرك من المكواه المدمرة وتقليل تقصيف الشعر.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار والفوائد ،ل وصفة ماء الأرز لتقوية الشعر وتقليل التقصف وتقوية وفرد الشعر بطريقة طبيعية وكيفية تحضيره واستخدامه .





ووفقًا لموقع "ستاندرد ميديا" البريطاني 5 فوائد لماء الأرز، هي:

1- يخفف حب الشباب:

بحسب دراسة أجراها قسم السموم في جامعة فريجي في بروكسل في عام 2002، اتضح أن المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد تحسنوا بعد الاستحمام في ماء الأرز لمدة 15 دقيقة على الأقل مرتين في اليوم.

ويساعد ماء الأرز في الشفاء من حب الشباب ويهدئ الاحمرار، وينصح بتبريده ثم وضعه على الوجه باستخدام قطعة قماش قطنية، وشطفه بعد 10 دقائق.



2- يزيل البقع الداكنة:

يساعد ماء الأرز على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر عادة مع التقدم في العمر، وهي أحد علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى مفعوله الكبير في إزالة التصبغات الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

ويعمل ماء الأرز على تلطيف ملمس الجلد ويكبح تصبغه ويشده ويقلل من أحجام المسام ويترك الجلد ناعم.

3- منظف للوجه:

ومن خلال غمس قطعة قماش قطنية في ماء الأرز وتدليك الوجه بها لدقيقتين وتركه يجف، وهذا يكفي لجعل جلد الوجه مرن وناعم ومشع لساعات طويلة.



فالفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتويها ماء الأرز، تساعد على تنشيط البشرة والحفاظ عليها ناعمة ومشرقة.



4- تحسن "مرونة الشعر":

يساعد ماء الأرز على تشذيب وتحسين مرونة الشعر، حيث اكتشف باحثون أن استخدامه كعلاج للشعر يوفر فوائد كبيرة، مثل تقليل التقصف وزيادة كتلة الشعر وغزارته.





وصفة ماء الارز لتطويل الشعر: