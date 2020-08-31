طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

تعانى أغلب الفتيات من مشكلة سقوط الشعر وتلجأ إلى استخدام مكواة الشعر لفرده، ولكن هناك وصفة طبيعية بدون تكلفة تساعدك فى إنقاذ شعرك من المكواه المدمرة وتقليل تقصيف الشعر.
لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار والفوائد ،ل وصفة ماء الأرز لتقوية الشعر وتقليل التقصف وتقوية وفرد الشعر بطريقة طبيعية وكيفية تحضيره واستخدامه .
اقرأ أيضًا:
ويساعد ماء الأرز في الشفاء من حب الشباب ويهدئ الاحمرار، وينصح بتبريده ثم وضعه على الوجه باستخدام قطعة قماش قطنية، وشطفه بعد 10 دقائق.
ويعمل ماء الأرز على تلطيف ملمس الجلد ويكبح تصبغه ويشده ويقلل من أحجام المسام ويترك الجلد ناعم.
3- منظف للوجه:
ومن خلال غمس قطعة قماش قطنية في ماء الأرز وتدليك الوجه بها لدقيقتين وتركه يجف، وهذا يكفي لجعل جلد الوجه مرن وناعم ومشع لساعات طويلة.
فالفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتويها ماء الأرز، تساعد على تنشيط البشرة والحفاظ عليها ناعمة ومشرقة.
4- تحسن "مرونة الشعر":
ملحوظة: تساعد وصفة مياه الأرز في علاج الشعر التالف وتلميعه
طريقة تحضير ماء الأرز للوجه:
كوب من الأرز غير المطبوخ
كوبين من الماء المعدني أو المفلتر
غسل الأرز جيدًا وتنظيفه
ثم وضعه في الماء لمدة 24 ساعة
ثم يصفى الأرز وتأخذ الماء وتوضع في الثلاجة ويستخدم في بخاخ لرش فروة الشعر به يوميًا أو 3 أيام في الأسبوع.
كريم الأرز للشعر:
ملعقة كبيرة من النشا