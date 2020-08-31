حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 8/31 /2020

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الإثنين 31-8- 2020.





إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل





مهنيا ..يدفعك الوضع الفلكي للتركيز على القيام بواجباتك المنزلية أو المهنية على أكمل وجه.



عاطفيا ..القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك اليوم تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء.







برج الثور

مهنيا .. ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.



عاطفيا ..القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.







برج الجوزاء





مهنيا .. ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.



عاطفيا ..القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.







برج السرطان







مهنيا ..القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

عاطفيا .. تستطيع أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتأثير في الآخر.





برج الأسد

مهنيا ..القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش ومع ذلك من الممكن أن تتغلب على الضغوط إذا انتبهت لحقوقك وإذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.





عاطفيا ..إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.







برج العذراء:

مهنيا .. القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.



عاطفيا ..تميل نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وتساعدك يقظتك الذهنية على التأثير فيمن حولك.



برج الميزان:

مهنيا ..الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تقوية مركزك وتحسن التصرف.



عاطفيا ..القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.





برج العقرب:

مهنيا ..الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

عاطفيا ..القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.



برج القوس:

مهنيا ..رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

عاطفيا ..القمر في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.







برج الجدي:

عاطفيا ..القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وحساباتك تفاديا للخسارة.

مهنيا .. الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.



برجك الدلو:

عاطفيا ..يمنحك روحا ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

مهنيا .. تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل بحب مع من حولك.



برج الحوت:



مهنيا .. القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك وانتبه لحقوقك.

عاطفيا ..حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.



