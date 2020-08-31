البرازيل تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 16 ألفا و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الاصابات 3 مليون و832 ألف و311 إصابة.





كما سجلت الصحة البرازيلية 566 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 120 ألف و828 حالة وفاة.





وأعلنت البرازيل أمس الأحد عن إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 758 حالة وفاة و41.350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تضررا بوباء فيروس كورونا.



