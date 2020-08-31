AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 16 ألفا و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الاصابات 3 مليون و832 ألف و311 إصابة. 

كما سجلت الصحة البرازيلية 566 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 120 ألف و828 حالة وفاة. 

وأعلنت البرازيل أمس الأحد عن إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 758 حالة وفاة و41.350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تضررا بوباء فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 21 ألفا و432 إصابة جديدة بكورونا و654 وفاة

البرازيل تسجل 38 ألف إصابة و1109 وفيات جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

201 ألف إصابة و5150 وفاة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في تركيا

البرازيل تسجل 1017 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

في 24 ساعة.. البرازيل تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تعلن تسجيل 24578 إصابة جديدة بكورونا و555 حالة وفاة

ترشيحاتنا

أردوغان يهدد شعبي فرنسا واليونان: سيدفعان ثمن تحركات حكومتهما

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

ضغوط مغربية.. شطة: كاف قد يؤجل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة

«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل اعتداء طباخ على فتيات دار المبرة جنسيا ..فيديو

موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تستعرض جمالها.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. وأحدث ظهور لـ محمد صلاح مع ابنتيه مكة وكيان

AdvertisementS

النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بالتعدي علي زوجته في شرفة المسكن

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

لحظة مرعبة.. طائرة ورقية تسحب طفلة على ارتفاع 100 قدم في السماء.. فيديو

طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

بوكير: فتحي راح بيراميدز عشان يعيش تجربة جديدة.. ولاعبو مصر لو التزموا ممكن ياخدوا كأس العالم

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

حاتم قابيل يكشف تفاصيل ضبط مزرعة سمك قراميط يتغذى على حيوانات ميتة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. طائرة ورقية تسحب طفلة على ارتفاع 100 قدم في السماء.. فيديو

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة