إحياء لذكرى وفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب.. هاشتاج #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا، احياء لذكرى وفاة محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "رحم الله من جعل الاهلى اولى أولوياته" و "كل السلام لمن عشق الكيان #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".
وقال أخرون "#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا من أسوأ الذكريات على جمهور الاهلي فقدان عبد الوهاب و٧٢ شهيد في الجنه ي احباب لن ننساكم ابدا" و "كان بيموت في الاهلي لحد مامات فيه ذكري وفاه فقيد الشباب محمد عبد الوهاب ادعوله بالرحمه".
واضاف اخرون" والشوق يخجل من الاشتياق إليك #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا " و" ماذ بينك وبين الله ليترحم عليك شعب با اكمله #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".