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رياضة

إحياء لذكرى وفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب.. هاشتاج #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا يتصدر تويتر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:06 ص
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا، احياء لذكرى وفاة محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رحم الله من  جعل الاهلى اولى أولوياته" و "‏كل السلام لمن عشق  الكيان ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".

وقال أخرون "‏‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا من أسوأ الذكريات على جمهور الاهلي فقدان عبد الوهاب و٧٢ شهيد في الجنه ي احباب لن ننساكم ابدا" و "‏كان بيموت في الاهلي لحد مامات فيه ذكري وفاه فقيد الشباب محمد عبد الوهاب   ادعوله بالرحمه".



واضاف اخرون" ‏والشوق يخجل من الاشتياق إليك ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا " و" ‏ماذ بينك وبين الله ليترحم عليك شعب با اكمله ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".


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