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أخبار العالم

15 يوما بدون إصابات محلية.. الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البر الرئيسي. 

وقالت السلطات الصينية إنها لم تسجل أي إصابات محلية في البلاد، ليصبح اليوم الـ 15 دون تسجيل إصابات محلية. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقا دوليا تابعا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان في الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب إجراء فريق مصغر تابع لمنظمة الصحة العالمية، مناقشات مكثفة مع علماء في مدينة ووهان عن منشأ فيروس كورونا في الصين.

وأجرى الفريق محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان.
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