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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 25 مليون إصابة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت مواقع إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 25.3 مليون إصابة بالفيروس كورونا حول العالم. 

كما سجلت المواقع 849 ألف حالة وفاة بالعالم بسبب الفيروس. 

وتجاوزت الولايات المتحدة أمس الأحد حاجز الـ6 ملايين إصابة بفيروس كورونا  "كوفيد 19"، وفقا لإحصاءات شبكة "إن بي سي نيوز".

وقالت الشبكة: "رغم أن المقاييس الخاصة بالحالات الجديدة والوفيات والاستشفاء والمعدلات الإيجابية للاختبارات آخذة في الانخفاض على مستوى الولايات المتحدة، ظهر الغرب الأوسط باعتباره أحدث نقطة ساخنة لتفشي فيروس كورونا".

وأبلغ عن أكثر من 47.000 حالة جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحوالي 1000 حالة وفاة إضافية اليوم الأحد.
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