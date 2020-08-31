ربنا كريم.. صاحب فيديو بائع الفريسكا يروي تفاصيل الفيديو وحديثه مع إبراهيم.. فيديو

قال حاتم خاطر، مصور فيديو بائع الفريسكا، إن "ربنا كريم..أنا أيه اللي وداني القرية دي وأنا مش من روادها في الأصل"، .."كنت رايح ازور أحد أصدقائي..ولاقيت ولد منور بيبيع فريسكا".





وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج ""من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "نيتي كانت أني أنفع الولد دا..وأنا فتحت معاه حوار قبل ما اشغل الكاميرا اصلا".





وتابع:ولما عرفت أنه حاصل على هذا المجموع قررت أني اصور الفيديو والولد عشان الناس تشوفه.





وفيما يخص ردود الأفعال على الفيديو، أوضح لم أكن أتوقع ردود الأفعال تلك بالمره على الفيديو، معقبا: وزير التعليم العالي أنسان محترم وأد المسئولي وعلى الفور تواصل مع إبراهيم.







