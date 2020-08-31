AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في عز شبابه.. وفاة نجم الاهلي محمد عبد الوهاب زي النهاردة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:47 ص
اللاعب محمد عبدالوهاب
اللاعب محمد عبدالوهاب
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقريرا عن لاعب كرة القدم محمد عبدالوهاب في ذكرى وفاته، ومازالت الجماهير تكن له الحب والتقدير.

فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، غادر عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخًا كبيرًا مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.

حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد محمد عبد الشافي الـ 35.. تاريخ إنجازات لم يحققها أي لاعب مصري

الخطيب ليس ابن الأهلي.. مسيرة نجوم الأندية محليا وعالميا تحسم الجدل

الأهلي بمن حضر.. جمهور المارد الأحمر: الفريق باقٍ والنجوم زائلون

كيف أحرج شريف إكرامي كهربا وهو بقميص الزمالك؟ ..فيديو

بعد الإعلان عن رحيله رسميا.. أبرز تصديات شريف إكرامي مع الأهلي.. فيديو

غلطة وندمان عليها.. شعار نجوم الأهلي الراحلين عن الفريق من الباب الخلفي

ترشيحاتنا

جيران هشام عبد الحميد: بعت وطنك بالفلوس.. انت مش راجل

انخفاض مستمر.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأقوى في الشرق الأوسط .. رسالة من البحرين للجيش المصري

هل يجوز التيمم أو الصلاة بدون وضوء في صلاة الجنازة .. دار الإفتاء تجيب

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك وارتفاع درجة حرارته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك غريب و جرئ.. جويل مردينيان تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

آلاف الجنيهات.. تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري في أحدث ظهور

أناقة و احتشام .. 15 صورة تكشف عن إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها