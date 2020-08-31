شاهد عيان .. ناصر عباس يروى قصة هدف الراحل محمد عبدالوهاب فى نهائى مونديال ألمانيا العسكرى

روى ناصر عباس الخبير التحكيمي ذكرياته مع الراحل محمد عبدالوهاب لاعب النادى الأهلي فى مونديال العالم العسكرى بألمانيا عام ٢٠٠٥.





قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة ل صدى البلد ..

كنت عام ٢٠٠٥ حكما انذاك ضمن بعثة منتخب مصر الذى شارك فى كأس العالم العسكرية التى اقيمت فى ألمانيا وحصد منتخب مصر على اللقب.





تابع .. كان الراحل محمد عبدالوهاب له الفضل الكبير فى نيل الفراعنة على لقب البطولة العسكرية وتعايشت مع جميع لاعبي منتخب مصر العسكرى قرابة ١٦ يوما وكان الراحل يتعامل مع الجميع بكل حب ومودة.





أضاف.. كنت شاهد عيان كيف استطاع الراحل محمد عبدالوهاب ان يرسم الفرحة والبهجة فى نفوس المصريين عندما سجل هدف مباراه نهائى مونديال العالم العسكرية فى ألمانيا وتتويج مصر باللقب وذلك فى مرمى منتخب الجزائر بالمباراة النهاءية..





استطرد.. هدف محمد عبدالوهاب الوحيد فى نهاءى مونديال العالم العسكرى جاء من كرة ثابتة وكنا جميعا ننتظر بلهفة التتويج بلقب كأس العالم العسكرية رغم مشاركة منتخبات عالمية كبيرة مثل ايطاليا والبرازيل والمانيا والجزائر وبفضل الحب والمودة والروح التى سادت بين صفوف اللاعبين تمكن الفراعنة من صنع مجد تاريخي



