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ديني

للطلاب الوافدين.. كيفية الحصول على منحة للدراسة بالأزهر الشريف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
قررت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب  فتح باب القبول للحصول على منحة من منح الأزهر "الوفورات" إلكترونيا للطلاب المقيمين بمصر والمقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف "إعدادي، ثانوي، جامعة" والدارسين على حسابهم الخاص لعام 2020-2021.

للتسجيل من هنا

ومن المقرر أن يتم إعلان الأسماء المقبولة في شهر فبراير 2021 بعد إرسال المرفقات على البريد الإلكتروني [email protected] 
بداية من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2020 وهي: 

1 - تدرج دراسي من الجهة الدراسية المقيد بها الطالب للعام الحالي 2020-2012
2 - صورة جواز سفر ساري مدون به إقامة سارية 
3 - صورة من الشهادة المؤقتة "ليسانس - بكالوريوس" لطلاب الدراسات العليا
وفيما يخص الطلاب المقيدين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية يفضل إرفاق تصديق من الكلية المرشح بها والطلاب المقيدين بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "الدراسات الخاصة سابقا" يفضل إرفاق تصديق دراسي بعد امتحان تحديد المستوى، وإذا لم يتم إرسال المرفقات عبر الايميل لن يتم قبول الأوراق.
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