AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"البيت" أولى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصري" الخميس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تنطلق أولى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصرى" بالعرض المسرحى "البيت" فى الثامنة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ٣ و٤ و٥ سبتمبر المقبل، على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية .

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار  .

وعن العرض يقول المخرج محمد مرسى مدير فرقة مسرح الأسكندرية، إنه يعيش جمهور الأسكندرية لمدة ٤٥ دقيقة، هى مدة المسرحية، مع عرض حكي يجسد شريط ذكريات لشخص منذ طفولته، ويتنقل العرض من التشخيص إلى الحكي ثم إلى الغناء .

"البيت" البطولة للفنانين "محمد بريقع، هاجر رشاد، محمد كوتي، محمد بكري، محمد سعيد، سامر سمير، رضوى حسن"، والطفلة : حلا أحمد، ديكور : محمد فاضل، إضاءة : إبراهيم الفرن، موسيقى : محمد مصطفى، مخرج منفذ : أكرم نجيب، تأليف وإخراج : جمال ياقوت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخميس.. مسرحية ليلتكم سعيدة على قناة وزارة الثقافة مجانا للجمهور

البيت الفني للمسرح يختتم فعاليات عرض كأنك تراه بـ مدائح في حب الرسول

"ظل الحكايات" يسبح مع جمهور الهناجر فى عالم الأحلام

لإثراء فنون المسرح.. وزيرة الثقافة تطلق ملتقى المبادرة المسرحية المؤلف مصري

"الليلة الكبيرة" و "أحوال شخصية" على مسرح ساحة الهناجر.. اليوم

خالد جلال يشهد ختام برنامج "عودة الروح" ويعلن استمراره في منتصف سبتمبر

ترشيحاتنا

طلب منها ارتداء الكمامة| التحقيق مع سيدة في اعتدائها على مقدم شرطة بمحكمة مصر الجديدة

آلاف الجنيهات.. تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري في أحدث ظهور

بـ لوك غريب و جرئ.. جويل مردينيان تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

بتجميع آلة حاسبة.. اعرف عمرك على الكواكب الأخرى بطريقة سهلة

انفجار فى مطعم بـ أبو ظبي

فيديوجراف.. فوضى في أسعار المقابر بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية

ننشر أسعار سيتروين 2020 citroen اليوم في مصر.. صور

شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic