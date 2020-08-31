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محافظات

محافظ الجيزة: مراجعة ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الدائري ببولاق الدكرور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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محمد الصاحي
أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بحي بولاق الدكرور ومدينة كرداسة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حاله النظافه ومجهودات رفع المخلفات وإزاله الاشغالات. 

وخلال الجولة كلف المحافظ بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضي الواقعة علي جانبي حرم الطريق الدائري من ناحية طريق المعتمدية وذلك بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وذلك بعد تلاحظ قيام أحد المواطنين بأستغلال بعضها كساحات انتظار بالاضافة الى وضع تشوينات للرمال .  

وشدد علي سرعة رفع كافة التشوينات والإشغالات الموجودة بها وعدم السماح بإستغلالها بالمخالفة كما وجه المحافظ بضرورة التصدي بكل حزم وإزالة كافة أوجه التعدي الموجودة علي خط التنظيم بجوار حرم الطريق الدائري وتمهيد الطريق بالإضافة إلي رفع كافة السيارات الموجودة بنفق موسي الكائن أسفل الطريق الدائري إلى جانب تطوير قطعة أرض فضاء خلف سنترال بولاق الدكرور بشارع ناهيا وإستغلالها للنفع العام . 

الجوله التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.

كما تابع محافظ الجيزة إزالة ٤ أكشاك تدار بدون ترخيص ومتعدية علي حرم الطريق بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور . 

وفى نفس الاطار واصلت محافظة الجيزة مجهودات ازاله مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية حيث قامت المحافظة  بإزاله تعديات علي أرض ولايه الرى مساحتها 200م على ترعة الرحمانيه بقرية الكدايه مركز ومدينة أطفيح .

بالاضافة الى ازاله لحالتين بناء مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص بعرب الحرف قريه شبرامنت على مساحة 150و100 متر تقريبا  بابو النمرس وازاله ٣ حالات بناء مخالف بمناطق  خلف المجمع الدينى وبميت رهينة الطريق السياحى وبميت رهينة طريق المريوطية البر الشرقى بالبدرشين
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