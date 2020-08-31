AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو تعرض مساعدتها على لندن وواشنطن في اختبار أدوية علاج كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال كيريل ديميترييف مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم "الاثنين"،إن مؤسسته مستعدة لتقديم الدعم والخبرة للولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تسريع الموافقة على الأدوية الفعالة ضد فيروس كورونا .

وأضاف ديميترييف - في تصريحات للصحفيين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " يلاحظ صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، رغبة السلطات الأمريكية والبريطانية في تنفيذ إجراءات التسجيل السريع للقاحات ضد فيروس كورونا، كما تم في روسيا... نحن ندعم رغبة شركائنا في حماية مواطنيهم، ومستعدون لتقديم الدعم الشامل والخبرة لهم في أقرب وقت ممكن للحصول على الموافقة على العقاقير الأكثر فعالية وأمانا ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشار إلى "أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا انتقدوا روسيا مؤخرا، لتسجيلها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، ولكن فقط بعد عدة أسابيع تحدثت بريطانيا عن إمكانية تسريع تسجيل اللقاح البريطاني، وبعد يومين، أدلى رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان بتصريح مماثل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل الإعلام الروسية تزف بشرى سارة.. أول لقاح لـ كورونا يحصل على موافقة دولية قريبًا

موسكو: شركات أدوية أمريكية تواصلت معنا بشأن لقاح كورونا الروسي

مسؤول روسي يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس "كورونا" خلال 10 أيام

مسئول روسي: المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا تبدأ غدا

بعد Sputnik V.. هل يتحقق حلم الولايات المتحدة بإنتاج لقاح لكورونا خلال 4 أشهر؟

تلقيت وعائلتي جرعة منه.. رئيس صندوق الاستثمار الروسي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

ترشيحاتنا

كانت في طريقها لـ الكويت.. عودة طائرة تركية إلى مطار اسطنبول بعد نصف ساعة من إقلاعها

في ذكرى رحيل كاميليا.. حكاية بوسة كمال الشناوي في نهار رمضان

بالأحمر الناري.. داليا مصطفي تستعرض رشاقتها

تجردت من ملابسها.. في ذكرى رحيل كاميليا قصة سيرها عارية بالشارع

بعد موت صغارها في حادثة أليمة.. كلبة تتبنى 4 قطط صغيرة وترضعهم.. فيديو وصور

انخفاض مستمر.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية

ننشر أسعار سيتروين 2020 citroen اليوم في مصر.. صور

شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic