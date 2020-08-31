موسكو تعرض مساعدتها على لندن وواشنطن في اختبار أدوية علاج كورونا

قال كيريل ديميترييف مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم "الاثنين"،إن مؤسسته مستعدة لتقديم الدعم والخبرة للولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تسريع الموافقة على الأدوية الفعالة ضد فيروس كورونا .





وأضاف ديميترييف - في تصريحات للصحفيين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " يلاحظ صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، رغبة السلطات الأمريكية والبريطانية في تنفيذ إجراءات التسجيل السريع للقاحات ضد فيروس كورونا، كما تم في روسيا... نحن ندعم رغبة شركائنا في حماية مواطنيهم، ومستعدون لتقديم الدعم الشامل والخبرة لهم في أقرب وقت ممكن للحصول على الموافقة على العقاقير الأكثر فعالية وأمانا ضد فيروس كورونا المستجد".



