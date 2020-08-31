شاهد.. صورة جديدة لـ سوسن بدر من أحدث جلسة تصوير لها

وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية حيث ارتدت فستان ابيض ، وتسريحة شعر فرعونية مقاربة لإحدى اللوحات الفرعونية .

وكان أحدث الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها سوسن بدر، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.





