نائب محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة يتفقدان مبنى قصر ثقافة العريش



وأكد نائب المحافظ، أن قصر الثقافة علي مساحة ٢٥٠٠ متر مربع، ويضم ٣ طوابق ، ويحتوي علي مسرح كبير وقاعات فنون تشكيله وقاعات استقبال لكبار الزوار ونادي للمرأة ومكاتب إدارية.



ومن جانبه ..أعلن الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بأنه تقرر افتتاح قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء، بشكل يليق بقيمة شمال سيناء وثقافتها، حيث سيتم إعادته منارة ثقافية بعد توقف 10 سنوات .



وأوضح أنه تم وصول كافة التجهيزات من أثاث وغيره ويتم التجهيز للافتتاح الكبير خلال فترة قريبة بحضور وزيرة الثقافة.



وقال إنه تم التوجيه بدعم وإنشاء فرقة للفنون الشعبية والفنون التلقائية وتقديم كل المساعدات لها، وتزويد مكتبة العريش والمكتبة العامة بالكتب اللازمة والعمل على التجهيز لتطوير مكتبة العريش العامة .





حضر الزيارة كل من العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء.اقرأ أيضا:



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وقال إنه تم التوجيه بدعم وإنشاء فرقة للفنون الشعبية والفنون التلقائية وتقديم كل المساعدات لها، وتزويد مكتبة العريش والمكتبة العامة بالكتب اللازمة والعمل على التجهيز لتطوير مكتبة العريش العامة .حضر الزيارة كل من العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء.اقرأ أيضا: