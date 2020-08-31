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أخبار العالم

انخفاض منسوب نهر النيل في السودان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، بلوغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.36 سم بانخفاض قدره 10 سم عن الأمس وارتفاع 74 سم عن العام الماضى.

وأشارت إلى أن منسوب نهر عطبرة بلغ اليوم 15.62 سم بانخفاض 22 سم عن الأمس وارتفاع 82 سم عن العام الماضى.

وحذرت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى والمناطق التى تأثرت فى الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاعا فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى وطالبتهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
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