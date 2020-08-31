الزمالك يجهز حازم إمام ومحمد حسن لموقعة بيراميدز





و يخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية ويعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية.







ويحاول الجهاز الطبي للزمالك تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق .







ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

استمر حازم إمام ومحمد حسن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.