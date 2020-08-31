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رياضة

الزمالك يجهز حازم إمام ومحمد حسن لموقعة بيراميدز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:13 م
حازم إمام
حازم إمام
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
استمر حازم إمام ومحمد حسن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

و يخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية ويعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية.

ويحاول الجهاز الطبي للزمالك تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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