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رياضة

أمير مرتضى منصور يحيي الذكرى الـ 14 لوفاة محمد عبد الوهاب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:25 م
امير مرتضى منصور
امير مرتضى منصور
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مصطفى كرم
أحيا أمير مرتضى منصور الذكرى الـ 14 لوفاة الكابتن محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي السابق الذي وافته المنية أثناء تدريبه مع الفريق إثر أزمة قلبية مفاجئة.


ونشر أمير مرتضى منصور عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام صورة للراحل محمد عبد الوهاب وهو يرتدي تيشرت المنتخب المصري. 

يذكر أن  والدة محمد عبد الوهاب، قالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، وهى فى حزن شديد رغم مرور 14 عاما على وفاته، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ الوحيد الذى يتواصل معها من النادى الاهلى ويقوم بزيارتنا فى منزلنا بسنورس.

وأضافت : تلقيت منذ شهر اتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده،  فقلت له ربنا يخليك يا كابتن ويبارك فيك وبشكرك على اتصالك. 



وتابعت: الأهلى لم يقصر معنا فى أى شئ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بأذن الله تعالى، لما ربنا ييسرها معايا.
أمير مرتضى منصور يحيي الذكرى الـ 14 لوفاة محمد عبد الوهاب
أمير مرتضى منصور يحيي الذكرى الـ 14 لوفاة محمد عبد الوهاب
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