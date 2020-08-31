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أخصائية تربوية عن ألعاب العنف للأطفال: مفيدة ومش خطر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:34 م
الموبايل والاطفال
الموبايل والاطفال
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فرح علاء الخولي
قالت هبة الطماوي، كاتبة وأخصائية إرشاد اسري وتربوي، إنه من الضروري وجود رقابة قوية على الأطفال الذين يتعلقون بالموبايل بدرجة كبيرة، لافتة إلى أنه يجب تحديد فترات زمنية للأطفال للسماح لهم بالموبايل والتابلت.

وأضافت هبة الطماوي، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أنواعا مختلفة للالعاب ويكون لكل نوع منها تأثير مختلف على الأطفال، فهناك ألعاب ابتكارية وفنية وقتالية وغيرها، موضحة أن الأطفال يشكلون من خلال تلك الألعاب عالمهم الافتراضي.

وأشارت إلى أنه في كثير من الأحيان ألعاب العنف للأطفال على الموبايل يكون لها جانب ايجابي، وليس سلبيا فقط، موضحة أنه في تلك الألعاب يفرغ الطفل مشاعره وطاقته، لأن عقل الطفل لا يفرق بين العقل الباطن والخيال.

وواصلت أنه يجب استغلال تلك القوى عند الأطفال إذا كانوا يميلون إلى ألعاب العنف بأن يمارسوا رياضة من رياضات القوى أو العنف مثل الكاراتيه، مؤكدة أن الطفل يجب في سن معينة أن تتوجه طاقته إلى الرياضة بشكل كبير لتكوين مهاراته ومداركه.
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