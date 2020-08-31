أخصائية تربوية عن ألعاب العنف للأطفال: مفيدة ومش خطر

قالت هبة الطماوي، كاتبة وأخصائية إرشاد اسري وتربوي، إنه من الضروري وجود رقابة قوية على الأطفال الذين يتعلقون بالموبايل بدرجة كبيرة، لافتة إلى أنه يجب تحديد فترات زمنية للأطفال للسماح لهم بالموبايل والتابلت.





وأضافت هبة الطماوي ، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أنواعا مختلفة للالعاب ويكون لكل نوع منها تأثير مختلف على الأطفال، فهناك ألعاب ابتكارية وفنية وقتالية وغيرها، موضحة أن الأطفال يشكلون من خلال تلك الألعاب عالمهم الافتراضي.





وأشارت إلى أنه في كثير من الأحيان ألعاب العنف للأطفال على الموبايل يكون لها جانب ايجابي، وليس سلبيا فقط، موضحة أنه في تلك الألعاب يفرغ الطفل مشاعره وطاقته، لأن عقل الطفل لا يفرق بين العقل الباطن والخيال.



