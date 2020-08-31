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توك شو

استشارية تحذر السيدات: جروبات الفضفضة على السوشيال ميديا كارثية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:23 م
هبة الطماوي، كاتبة
هبة الطماوي، كاتبة وأخصائية إرشاد اسري وتربوي
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فرح علاء الخولي
قالت هبة الطماوي، كاتبة وأخصائية إرشاد أسري وتربوي، إن الستات بيرتاحوا لما بيتكلموا، حتى لو مش بتلاقي حل، وده عكس الرجل لافتة إلى أن المرأة في كثير من الأحيان بـ"تفضفض" لجذب التعاطف والاهتمام.

وتابعت هبة الطماوي، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرأة لديها احتياجات عاطفية مختلفة عن الرجل، ولذلك تلجأ الستات الى جروبات الفضفضة على السوشيال ميديا، ومن ثم يسبب هذا خطر على الأسرة ويهدد أمنها.

وأوضحت أن الجروبات لها شقين أحدهما إيجابي وهو سرعة كتابة المشكلة والرد عليها من قبل متخصصين، أو أنها تحصل على الدعم والتعاطف الذي تحتاجه حتى لم يكن ليس هناك حل لمشكلتها.

وأشارت إلى أن الشق السلبي يمثل كارثة، وهو أنها لم تعرف هوية من يرد عليها ولا مستوى ثقافته وتعليمه أو أمانته في الرد عليها.
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