تعقب السيارة.. مساعد وزير الداخلية السابق يكشف مميزات تركيب الملصق الإلكتروني

نصح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق ، المواطنين بالتوجه إلى وحدات المرور لوضع الملصق الإلكتروني للسيارات.





وأضاف مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطن يستفيد من الملصق الإلكتروني لتعقب سيارته حال تعرضها للسرقة، ويتم رصدها بكاميرات المرور في شوارع الجمهورية.





وتابع قريطم "يتم التعرف على أماكن الكثافات المرورية، ويتم إرسال رسالة للمواطن كي يعلم الأماكن المزدحمة لتفادي الذهاب إليها".





وأكد مدحت قريطم، "وزارة الداخلية تسارع لتركيب الملصق الإلكتروني دون الحاجة إلى انتظار موعد تجديد الترخيص".





ولفت مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن "وزير الداخلية قرر مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الثامنة مساءً؛ لتركيب الملصق الإلكتروني".



