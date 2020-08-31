AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حرس الحدود يفرض التعادل 1-1 على مصر المقاصة في الدوري الممتاز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:43 م
حرس الحدود
حرس الحدود
Advertisements
محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود التعادل الإيجابي  1-1 على مصر المقاصة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 35 ألغى حكم الفيديو هدفا لفريق مصر المقاصة، بعد تدخل لاعب المقاصة بشكل خطير ضد لاعب حرس الحدود، لتحتسب خطأ على لاعب المقاصة.

ومع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الصائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سجل محمد ابراهيم هدف التقدم لمصر المقاصة من ركلة جزاء.

واستطاع حرس الحدود إدراك هدف التعادل في الدقيقة 85، بعدما سدد عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة بنجاح في شباك حارس مرمى المقاصة.

وبتلك النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده 25 ليتساوى مع طلائع الجيش صاحب المركز العاشر، بينما وصل المقاصة إلى النقطة 24 بالتساوي مع الإنتاج الحربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وادي دجلة يفرض التعادل الإيجابي على الإسماعيلي بالدوري

مباراة ركلات الجزاء.. الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 2 - 2 ..فيديو

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية تحقق في اتهام عضوة بالهيئة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة

جاهزة للغداء .. ريهام أيمن فى إطلالة أنيقة مع عائلتها بشورت جينز.. شاهد

شاهد.. انفجار بمطعم في أبو ظبي

مجلس الوزراء يكشف حقيقة مد مهلة التصالح مع مخالفات البناء.. فيديو

أبلغ الشرطة لإبعاد الشبهة عنه.. موظف بعابدين يقتل والدته خنقا لرفضها زواجه من حبيبته

لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

AdvertisementS

تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

خلال تكريمه لـ بائع الفريسكا.. وزير الرياضة: إبراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به وندعمه | شاهد

أخبار الرياضة.. ميدو لـ مرتضى منصور: أبعد عن المطبلاتية.. تطور مفاجئ في أزمة رمضان صبحي.. ومفاجأة رئيس برشلونة لـ ميسي

بعد أزمة رمضان صبحي .. تقرير مغربي: فايلر يعيش أياما صعبة فى الأهلي.. تفاصيل

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة بيراميدز

أزمه تضرب بيراميدز قبل لقاء الزمالك.. شكوك حول مشاركة عبدالله السعيد

الزمالك سيتأثر.. أيمن يونس يكشف عن البديل المناسب لطارق حامد أمام بيراميدز

روح الفانلة الحمرا.. فوكس: الأهلي حقق لقب كأس مصر لليد عن جدارة واستحقاق

اللقب يبحث عن صاحبه.. الأهلي يحتفل بفوز مواليد 2000 بكأس مصر على حساب الزمالك| شاهد

شباب الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بلقب كأس مصر لكرة اليد

شوية قرود.. زوجة محمود علاء نجم الزمالك تهاجم الجماهير الشامتة فى إصابته

بعد تغريدات ميدو ..هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تكريمه لـ بائع الفريسكا.. وزير الرياضة: إبراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به وندعمه | شاهد

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير