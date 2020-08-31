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رياضة

بثلاثية بيكا وشاهين.. سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسكندرية بالفوز على الرجاء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق في الإسكندرية والذي استمر لمدة ثمانية أيام، بالفوز على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

بدأ سيراميكا كليوباترا بالتسجيل في الدقيقة 21، عن طريق عبد الله بيكا من ركلة جزاء حصل عليها محمود المغربي، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك الرجاء هدف التعادل، قبل أن يسجل سيراميكا هدفين في الشوط الثاني عن طريق المهاجم محمد شاهين في الدقيقتين 39 و 43. 

وحصد سيراميكا كليوباترا العلامة الكاملة في المباريات الودية الأربعة بمعسكر الاسكندرية، حيث فاز في الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد غنيم وشادي حسين، ثم فاز على سبورتنج بهدف شريف دابو، ثم على فاركو بهدف محمود المغربي.


ويستعد سيراميكا كليوباترا لاستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة، والتي يتصدر جدا ترتيبها برصيد ٣٢ نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.
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