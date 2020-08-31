AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:54 م
الضابط والمستشارة
الضابط والمستشارة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المستشار طاهر الخولي، المحامي الدولي، إن النيابة العامة راعت الحالة النفسية للمستشارة التي اعتدت على الضابط بمحكمة مصر الجديدة؛ موضحا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع سواء كان كبيرا أو صغيرا.

وأضاف "الخولي"، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «من أهان الموظف العمومي أثناء تأدية عمله يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر.. ويجب تطبيق القانون على الجميع أيا كان منصبه».

وأشار المحامي الدولي إلى أن واقعة التعدي على ضابط الشرطة من قبل المستشارة يوجد بها 3 مخالفات تستوجب معاقبتها طبقا لقانون العقوبات، مستنكرا استمرار المستشارة في النيابة الإدارية رغم ظروفها النفسية والصحية.

وأكد أنه يجب توضيح الأمر هل هي في إجازة لأنها تخضع لعلاج نفسي، مرددا «يوجد مانع من معاقبها، وهو الاضطراب النفسي».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب منها ارتداء الكمامة| التحقيق مع سيدة في اعتدائها على مقدم شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

في التعدي على ضابط شرطة| تعرف على العقوبة المنتظرة لصاحبة الواقعة

بعد حجزها 24 ساعة| تفاصيل التحقيق مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

النيابة الإدارية تحقق في اتهام عضوة بالهيئة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة

من خلع الكتافات لـ إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة في "خناقة"ضابط الشرطة وعضوة بالنيابة الإدارية

ترشيحاتنا

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

بعد انشقاقه عن الإخوان.. باحث: إعمال العقل أول طريق الخروج من الجماعات الإرهابية

لا حصانة فى التلبس.. أول تعليق من أحمد موسى على واقعة الضابط والمستشارة فى محكمة مصر الجديدة

شوية قرود.. زوجة محمود علاء نجم الزمالك تهاجم الجماهير الشامتة فى إصابته

كلاكيت للمرة الـ 20.. شريف منير يستفز جمهوره.. ويتوعدهم باللجوء للقضاء بعد الهجوم عليه

أبلغ الشرطة لإبعاد الشبهة عنه.. موظف بعابدين يقتل والدته خنقا لرفضها زواجه من حبيبته

AdvertisementS

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

بعد تحصيل 5 مليارات جنيه.. 8 حالات لا يمكن التصالح فيها على مخالفات البناء

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

لا تتظاهروا بانتهائه.. الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب كورونا

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

سد النهضة يشعل أزمة بين إثيوبيا والولايات المتحدة

لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة مراعاة لحالتها النفسية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة مد مهلة التصالح مع مخالفات البناء.. فيديو

شعب اللحظة الأخيرة.. لماذا قررت الحكومة عدم مد قانون التصالح؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تكريمه لـ بائع الفريسكا.. وزير الرياضة: إبراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به وندعمه | شاهد

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير