لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي الدولي، إن النيابة العامة راعت الحالة النفسية للمستشارة التي اعتدت على الضابط بمحكمة مصر الجديدة؛ موضحا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع سواء كان كبيرا أو صغيرا.





وأضاف "الخولي"، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «من أهان الموظف العمومي أثناء تأدية عمله يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر.. ويجب تطبيق القانون على الجميع أيا كان منصبه».





وأشار المحامي الدولي إلى أن واقعة التعدي على ضابط الشرطة من قبل المستشارة يوجد بها 3 مخالفات تستوجب معاقبتها طبقا لقانون العقوبات، مستنكرا استمرار المستشارة في النيابة الإدارية رغم ظروفها النفسية والصحية.





وأكد أنه يجب توضيح الأمر هل هي في إجازة لأنها تخضع لعلاج نفسي، مرددا «يوجد مانع من معاقبها، وهو الاضطراب النفسي».



