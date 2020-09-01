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فن

بإطلالة جديدة.. هنا الزاهد تنشر صورة لها برفقة زوجها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد فهمي
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ميرنا محمود
نشرت هنا الزاهد صورة  جديدة عبر حسابها الشخصي  بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة باللون الأسود المكشوف من منطقة البطن برفقة زوجها أحمد فهمي 

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها.
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وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.
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