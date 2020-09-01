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ديني

حكم مساعدة الطلاب في امتحانات الأون لاين بالمنزل.. الإفتاء ترد |شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
حكم مساعدة الطلاب
حكم مساعدة الطلاب في امتحانات الأون لاين من المنزل
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم مساعدة الطلاب في امتحانات الأون لاين، مع العلم أن الاختبار في البيت؟


قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الدولة والعالم الآن يحول كل شئ إلى الرقمنة حتى يسهل إنجاز المهام وتسهيلها وراحة الغير، وفي مصر حولت الامتحانات هذا العام إلى المنزل، وسمحت للطلاب فتح الكتب في الامتحانات وتعلم الوزارة أن مجرد فتح الكتاب أثناء الحل يحتاج إلى تفكير وكيفية استخراج الإجابات.

وتابع: أما الإجابة مكان الطالب والجلوس بجواره ومساعدته في الحل لا يكون في صالح الطالب، لأن الوزارة لو علمت ذلك لن توافق عليها لأنه ليس له مصلحة بل ويؤثر على مستوى الطالب.


حكم الغش في الإسلام
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية؛ لاشتماله على كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مُقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها، علاوة على أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قد حذر من الغش في أحاديث عدة حتى عده الفقهاء من الكبائر.

وأضاف « شوقي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الغش في لجان الامتحانان؟» عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، أنه يستوي في تحريم الغش في الامتحانات أن تكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات أو غيرها، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكل ذلك منهيٌّ عنه، ومخالف للشرع والقانون.

وأوضح مفتي الجهورية أنه يأثم شرعًا من يعين غيره على الغش، وكذلك المراقبُ المتهاون في أداء عمله وضبط اللجنة القائم عليها؛ سواء كان ذلك بمساعدة من يطلب الغش أو بترك الفرصة له أو بتجاهل منعه والإبلاغ عنه، ويصدق عليه حينئذٍ أنه متعاونٌ على الإثم والعدوان، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية إذ تبين هذا الحكم الشرعي، توصي الطالب بتقوى الله -عز وجل- وبالحرص على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى، كما توصيه بالاعتماد على نفسه، وبالجِدِّ والاجتهادِ، والإخلاصِ لله تعالى في تحصيل العلم.
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