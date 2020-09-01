حكم مساعدة الطلاب في امتحانات الأون لاين بالمنزل.. الإفتاء ترد |شاهد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم مساعدة الطلاب في امتحانات الأون لاين، مع العلم أن الاختبار في البيت؟









قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن ا لدولة والعالم الآن يحول كل شئ إلى الرقمنة حتى يسهل إنجاز المهام وتسهيلها وراحة الغير، وفي مصر حولت الامتحانات هذا العام إلى المنزل، وسمحت للطلاب فتح الكتب في الامتحانات وتعلم الوزارة أن مجرد فتح الكتاب أثناء الحل يحتاج إلى تفكير وكيفية استخراج الإجابات.









وتابع: أما الإجابة مكان الطالب والجلوس بجواره ومساعدته في الحل لا يكون في صالح الطالب، لأن الوزارة لو علمت ذلك لن توافق عليها لأنه ليس له مصلحة بل ويؤثر على مستوى الطالب.



