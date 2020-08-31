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محافظات

حملات مكبرة لاسترداد أراضي أملاك دولة بمركز وادي النطرون في البحيرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:28 م
حملات مكبرة لإسترداد
حملات مكبرة لإسترداد أراضي أملاك دولة
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملًا.


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في ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة، كامل غطاس رئيس المدينة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب قطعتين أرض من غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ باجمالى مساحة ٢٥٣١ فدان والحجز الإداري على المعدات الموجودة بها. 


وأكد المحافظ، على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وأشار إلى أن  تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة.

حملات مكبرة لاسترداد أراضي أملاك دولة بمركز وادي النطرون في البحيرة
حملات مكبرة لاسترداد أراضي أملاك دولة بمركز وادي النطرون في البحيرة
حملات مكبرة لاسترداد أراضي أملاك دولة بمركز وادي النطرون في البحيرة
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