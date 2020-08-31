شباب طائرة الأهلي يفوز على سموحة ويتوج ببطولة الجمهورية

نجح فريق شباب طائرة الأهلي 19 سنة في التتويج ببطولة الجمهورية، عقب تغلبه على سموحة في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد.





أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وتمكن خلالها «شباب طائرة الأهلي» من فرض سيطرتهم التامة على مجريات اللقاء، بفضل حائط الصد القوي والضرب الساحق.





ونجح لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-23 و26-24 و25-23.



