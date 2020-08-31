من جامعة المنصورة.. رسالة دكتوراة تناقش استخدام الأخبار مجهولة المصدر في الصحف الليبية.. صور

حصل الباحث الليبي إعمار عياد مسعود المصباحي، على درجة الدكتوراة في الإعلام، من كلية الآداب جامعة المنصورة، بتقدير مرتبة الشرف الأولى.





جاءت رسالة الباحث تحت عنوان "استخدام الأخبار مجهولة المصدر في الصحف الليبية الإلكترونية " (دراسة تحليلية - ميدانية).





وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلًا من الدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس "رئيسًا"، والدكتور سامي النجار، أستاذ الصحافة، ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور عبد الهادي النجار، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة "مناقشًا".





جدير بالذكر أن هذه الرسالة، أشرف عليها، الدكتور سامي النجار، أستاذ الصحافة، ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة ، والدكتورة إيمان شكري، مدرس الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة.



