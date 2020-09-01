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أخبار البلد

نظمتها إيبارشية جنوب الولايات المتحدة.. فتاة صعيدية تفوز بمسابقات اليوم القبطي العالمي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:03 ص
يولا يوحنا الفائزة
يولا يوحنا الفائزة بمسابقة اليوم القبطي العالمي
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سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فوز يولا يوحنا روفير ابنة كنيسة أول الشهداء اسطفانوس بقوص التابعة لإيبارشية قوص ونقاده على المركز الأول في مسابقة "بطلي القبطي" التي نظمتها إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة بمناسبة اليوم القبطي العالمي Global Coptic Day.

أضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن "يولا" التي تبلغ من العمر ١٦ سنة ، قدمت موضوعًا عن حياة القديسة فيرينا التي تنتمي 
إلى قرية جراجوس، مركز قوص.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق وتعاون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له  – إنه حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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