صندوق الإسكان: 66% من المستفيدين بوحدات مشروع الإسكان تحت متوسط خط الفقر.. فيديو

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي ساهمت في حل أزمة السكن لمحدودي الدخل.





وأضاف صلاح حسن خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مشروع الاسكان الاجتماعي الذي يتم تنفيذه في مصر فعليا منذ عام 2014 تم تنفيذ 650 ألف وحدة سكنية منه في خلال هذه الفترة.





ونوه نائب رئيس صندوق الإسكان إلى أنه تم الانتهاء فعليا من ما يقرب من 450 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن أكثر من 320 ألف أسرة استفادت من الإسكان الاجتماعي.





وأوضح المهندس صلاح حسن أن 66% من المستفيدين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، يكونون تحت متوسط خط الفقر.