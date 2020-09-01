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مرأة

تعرف على العدد الصحيح للأسنان والضروس للبالغين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:01 م
32 تعرف على العدد
32 تعرف على العدد الصحيح للأسنان والضروس للبالغين
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام الأسنان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اكتشاف أبرز الأسباب التعرض لآلام الأسنان.

وكشف موقع web md،عن أجزاء الأسنان كما تلعب الأسنان دورًا مهمًا في الكلام. تشمل أجزاء الأسنان:

• المينا: الجزء الخارجي الأبيض الأكثر صلابة من الأسنان . يتكون المينا في الغالب من فوسفات الكالسيوم ، وهو معدن صلب الصخور.

• العاج : طبقة تحت المينا. وهى عبارة عن نسيج صلب يحتوي على أنابيب مجهرية. عند تلف المينا ، يمكن أن تدخل الحرارة أو البرودة إلى السن من خلال هذه المسارات وتسبب الحساسية أو الألم.


• اللب: الهيكل الداخلي الأكثر نعومة للأسنان. الدم الأوعية والأعصاب من خلال تشغيل لب الأسنان.
• المِلاط: طبقة من النسيج الضام تربط جذور الأسنان بقوة باللثة وعظم الفك.
• رباط اللثة: نسيج يساعد على تثبيت الأسنان بإحكام على الفك.

فم الانسان الكبير لديه 32 من الأسنان:

• القواطع (المجموع 8): أربعة أسنان في الفكين العلوي والسفلي.
• الأنياب (مجموع 4): الأسنان المدببة 
• الأسنان  (مجموع 8): الأسنان بين الأنياب والأضراس.
• الأضراس (إجمالي 8): أسنان مسطحة في مؤخرة الفم ، أفضل في طحن الطعام.
• ضروس العقل أو الأضراس الثالثة (إجمالي 4): تبرز هذه الأسنان في حوالي سن 18 عامًا ، ولكن غالبًا ما يتم إزالتها جراحيًا لمنع إزاحة الأسنان الأخرى.

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