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رياضة

شقيق حسني عبدربه يطالب عضو مجلس إدارة الإسماعيلية بالاستقالة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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نانسي القاضي
طالب طارق عبدربه، شقيق القيصر حسني عبدربه نجم الاسماعيلي السابق، سيد عبدالنعيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بالإستقالة وذلك عقب منع حسني عبدربه من حضور مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري والتي انتهت بهزيمة الإسماعيلي بثلاثية.

وكتب شقيق حسني عبدربه، عبر صفحته على "فيسبوك" : "شكرا لابن ابوصوير، الحاج سيد عبدالنعيم. فى وجودك يهان رمز من رموز البلد، لو فعلا باقى على ولاد بلدك؛ قدم استقالتك من مجلس خلف"- قاصدا "محمد خلف" مدير لجنة التعاقدات بالنادي.

وفي سياق سابق هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، إبراهيم عثمان رئيس النادي بعدما تم منعه من مشاهدة لقاء الدراويش ضد الاتحاد أمس من مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "كنت في القاهرة وعدت خصيصا إلى الإسماعيلية من أجل مساندة فريقي أمام الاتحاد وكنت أود الدخول إلى المقصورة وفوجئت بأنه تم منعي بأوامر من رئيس النادي".
وأضاف: "جاء لي رجل أمن يعمل في النادي وهاجم رئيس النادي وأكد لي أنه سيفتح لي باب المدرج للدخول حتى لو جاء ذلك على حسابه أو كلفه مهنته وقمت بالدخول إلى المدرجات لمساندة الإسماعيلي وبعدها الأمن وصل لي وتحدث معي وكنت مقدرا أنهم ينفذون أوامر رئيس النادي".

واستكمل: "لازم رئيس الإسماعيلي يفهم إن النادي مش ملكه ومش عزبة، واللي حصل النهاردة هيتسبب في نهايته".

وختم حديثه قائلا:"احنا مش بتوع مظاهرات ولكن على جماهير الإسماعيلي أن تدافع عن ناديها وليس حسني عبد ربه، ناديها الذي يتراجع يوما بعد يوم بسبب هذا الشخص، نطالب بعمل عضوية في النادي وهذا حق الجمهور من أجل التصويت وأن يكون له حق اختيار من يمثل النادي الإسماعيلي، مش حسني عبد ربه اللي يتمنع، حسني ابن النادي الإسماعيلي وجزء من تاريخه ولن أترك حقي وما حدث اليوم أؤكد أنه سيتسبب في نهاية رئيس الإسماعيلي".
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