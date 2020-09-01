الموظفون يعملون لساعات أطول.. العمل من المنزل أفضل من المكتب لهذه الأسباب

خلال الأشهر الماضية، طبقت العديد من الشركات نظام العمل من المنزل، ولكن تلك التجربة أظهرت العديد من الحقائق والمغلوطات عن العمل من المنزل، فقد أظهرت الأبحاث أن الموظفين الذين يعملون من المنزل يقضون حوالي ساعة إضافية يوميًا، ويرسلون المزيد من رسائل البريد الإلكتروني ويحضرون اجتماعات أكثر مما كانوا في المكتب.









وقد يقضي الناس 49 دقيقة أطول على مكاتبهم كل يوم، ما يعادل 4 ساعات إضافية في الأسبوع، أثناء العمل من المنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.











ويقول 90% من الموظفين إنهم يرغبون في مواصلة العمل من المنزل بشكل أو بآخر ، حتى لو كان ذلك يعني أن عليهم العمل لساعات أطول، بينما يزعم 70 في المائة أنهم أكثر إنتاجية مما هم عليه في المكتب.









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وحللت الدراسة بيانات من 21000 شركة في 16 مدينة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، والتي أظهرت أن الوقت بين أول وآخر بريد إلكتروني أرسله موظف في يوم واحد زاد بمقدار 48.5 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد الاجتماعات بأكثر من 10 بالمائة.









ومع ذلك، لاحظ الأكاديميون أن هذه الاجتماعات تميل إلى أن تكون أقصر وأن الموظفين لم يتمكنوا من التواصل وجهًا لوجه بسهولة، فإن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني كانت نتيجة ثانوية طبيعية للعمل من المنزل.









وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التكهنات، فمن المحتمل أن يجد الموظفون صعوبة في البقاء مشاركين في اجتماعات افتراضية طويلة مقارنة بالاجتماعات الشخصية.







