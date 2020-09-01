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أخبار العالم

المكسيك تعلن إصابة 3719 جديدة بكورونا و256 حالة وفاة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:34 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تسجيل 256 حالة وفاة. 

ووفقا لهذه الأرقام يصبح إجمالي الوفيات في البلاد 599 ألفا و560 إصابة، و46 ألفا و414 حالة وفاة. 

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

ورصدت مواقع إحصاء إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ارتفاع الإصابات حول العالم إلى 25.6 مليون إصابة، إلى جانب تسجيل 854 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وصول التجارب السريرية على لقاح استرازينيكا إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. 
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