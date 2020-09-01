استطلاع رأي: جيرمي كوربين أفضل رئيس وزراء لم تحصل عليه بريطانيا

كشف استطلاع للرأي، أجري في بريطانيا، عن أن رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والذي عانى الحزب خلال رئاسته لخسارتين في انتخابات عامة- أفضل "رئيس وزراء لم تحصل عليه بريطانيا"، وذلك بنسبة 57.7 في المائة من الأصوات التي شاركت في استطلاع الرأي.





وأجرى الاستطلاع إذاعة "تايمز"، تحت عنوان "كأس العالم لأحسن رئيس وزراء لم تحصل عليه البلاد"، ونشرت نتائجه صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، بمشاركة 12300 شخص.





وتغلب "كوربن" على رئيسي الحزب "إد ميليباند" و"جون سميث"، إضافة إلى بادي أشدون رئيس حزب الديمقراطيون الأحرار ووزير الخزانة من حزب المحافظين كين كلارك وذلك في الإستفتاء الذي جرى على الإنترنت.