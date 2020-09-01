لعدم اكتمال النصاب.. رفع جلسة مهمة لمجلس الأمة الكويتي

أعلن مجلس الأمة الكويتي ، عن رفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب بعد إفتتاحها لمناقشة عدد من الإستجوابات ابرزها خاصة بوزير التربية والتعليم العالي وإثنان أخران ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي.





ويُشار الي ان مجلس الأمة يعقد اليوم جلسته وعلى جدول أعمالها 4 استجوابات، استجواب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي وهو عبارة عن استجوابين تم دمجهما في الجلسة الماضية والاستجواب مقدم من النواب الحميدي السبيعي وخليل عبدالله وعوده الرويعي في استجواب واحد.





كما تناقش الجلسة أيضا استجوابين مقدمين إلى رئيس الوزراء من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي من المرجح دمجهما، واستجوابا آخر إلى وزير الداخلية أنس الصالح قدمه النائب محمد هايف، بالإضافة إلى ثلاث رسائل واردة وتقارير الميزانيات البرلمانية وتتضمن 8 ميزانيات مستقلة و20 ميزانية ملحقة بالإضافة إلى ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية والميزانية العامة للدولة.





وتتضمن تقارير اللجان: التقرير التكميلي للجنة المالية بخصوص المداولة الثانية لقانون الإفلاس، وتقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الذي تمت الموافقة عليه كمداولة أولى في الجلسة الماضية.